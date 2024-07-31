Канібальський викид зі Сонця вже торкнувся Землі: якої потужності вирує магнітна буря

Астросиноптики прогнозують, що за цим викидом підуть нові спалахи на світилі

Канібальський СМЕ вже прибув на Землю, але не спричинив сильну магнітну бурю, як очікувалось. Крім нього нашій планеті також загрожують нові викиди корональної маси зі Сонця.

СМЕ, який складався з 4 викидів, вразив магнітне поле Землі 30 липня пізно вночі. Удар спровокував незначну геомагнітну бурю класу G1 із полярними сяйвами, як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Вчені зауважують, що ці наслідки слабкі у порівнянні з тим, що очікувалось. Це трапилось через те, що всередині цього Канібальського СМЕ намагнічені поля були спрямовані в неправильному напрямку, тому вони погано "з'єднались" з магнітосферою Землі. У результаті шторм був незначним (G1) замість сильного (G3).

Водночас нові два викиди корональної маси (СМЕ) прямують до нашої планети. Вони можуть стати причиною геомагнітних бур класу G2 в останній день липня та 1 серпня.

"Під час таких штормів полярні сяйва можна побачити неозброєним оком у північних штатах США та Центральній Європі", — резюмували вчені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні до вихідних.