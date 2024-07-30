Канібальський викид зі Сонця ще в дорозі: коли він спричинить сильну магнітну бурю

Кінець липня наостанок вирішив потішити подарунком

На Землю прилетів один викид корональної маси (СМЕ), який спровокував незначну магнітну бурю та слабкі полярні сяйва. Однак Канібальський СМЕ все ще не вдарив по нашій планеті, тому його варто чекати пізніше 30 липня.

Корональний викид маси (CME) вразив магнітне поле Землі 30 липня й удар спровокував незначний шторм класу G1 та незначні полярні сяйва над деякими північними штатами США. Але вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather кажуть, що це не те що можна очікувати від Канібальського СМЕ.

Згідно з моделлю прогнозу від NOAA, Канібальський СМЕ має прибути пізніше протягом 30 липня.

Як виник Канібальський СМЕ, що загрожує Землі у вівторок

Астросиноптики пояснюють, що протягом вихідних Сонце викинуло кілька CME прямо на Землю. Окремо жоден із викидів не мав сили, але разом вони об’єднались, щоб сформувати потенційно потужний "Cannibal CME". Модель NOAA:

"Модель показує чотири CME, які зливаються разом, утворюючи єдиний штормовий фронт. Це починається 27 липня, коли два близько розташовані CME покинули Сонце та швидко злилися. Таким чином "канібалізовані" мандрували до Землі, розчищаючи перед собою сонячний вітер. Третій CME відбувся 28 липня. Він мчав крізь порожнечу, створену першими двома, легко ловлячи їх. Четвертий CME 29 липня об’єднався з іншими після того, як вони пройшли повз Землю", — пояснюють фахівці.

Тому, цей викид може викликати сильні геомагнітні бурі класу G3 30-31 липня. Крім того, жителям середніх широт Європи та США буде видно полярне сяйво.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що посухи зміняться повенями. Україна також попадає в зону, де збільшиться кількість опадів.