Перед нами ще 32 дні літа

Завершення липня принесло прохолоду у більшість областей України. Проте у вівторок майже по всій країні вируватиме поривчастий вітер.

"30 липня вночі у північній частині, вдень в Україні, крім півдня, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", — попередили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, 30 липня очікуються опади у північних регіонах, а також подекуди на заході та сході України. Можливі грози. В інших областях буде сухо. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21 +26 градусів, на південному сході та в Криму місцями до +29.

У середу, 31 липня, переважно в Україні буде без опадів, лише на півночі вдень можливі короткочасні дощі. У нічні години прогнозується 12-17 градусів із позначкою "плюс", денна температура повітря складе +24 +29 градусів вище нуля.

У четвер, 1 серпня, по всій країні буде сонячно та сухо. На заході вночі та вранці подекуди туман. Вночі синоптики очікують від +12 до +17 градусів, вдень прогнозується +26 +31 градус.

У п'ятницю, 2 серпня, суха погода утримається, лише на крайньому заході вдень можливі короткочасні дощі з грозами. Вночі стовпчики термометрів покажуть +11 +16 градусів, вдень буде 26-31 градус тепла. На півдні, південному заході та узбережжях морів тепліше: вночі +16 +21, вдень повітря прогріється до +29 +34 градусів.

Нагадаємо, Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу" про погоду у серпні. Останнього місяця літа в Україну повернеться екстремальна спека.