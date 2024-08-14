Зарегистрировали первые смерти от вируса Oropouche: как он передается и где зафиксировали случаи

Вирус ушел из лесных массивов Южной Америки

Новий вірус зафіксували в Європі — вперше було підтверджено 19 випадків захворювання на Oropouche. Цей вірус передається комахами.

Sciencealert повідомляє, що хворі нещодавно повернулися з відпустки на Кубі та в Бразилії. Наразі там спалах Oropouche, кількість випадків у багато разів перевищує норму. Нещодавно в Бразилії також були підтверджені перші в історії смерті від цього вірусу.

Вірус Oropouche – це вірус, який передається людям, якщо їх кусають інфіковані мошки або комарі. Вперше його виявили у 1955 році і з того часу Південна Америка пережила кілька спалахів.

Симптоми хвороби, спричиненої вірусом Oropouche, дуже схожі на грип – викликають різке підвищення температури, головний біль, запаморочення, озноб, болі в м’язах, біль і чутливість до світла. Ці симптоми зазвичай тривають 2-5 днів після укусу інфікованої комахи. Більшість людей одужують без довгострокових наслідків, але симптоми можуть поновитися, якщо ви будете сильно активні надто швидко після хвороби. Вакцини чи специфічного лікування немає.

Хоча вірус Oropouche зазвичай не смертельний, він може викликати серйозні ускладнення, такі як енцефаліт і менінгіт. Дві смерті зафіксовані в молодих жінок в Бразилії, які померли від раптової кровотечі. З січня до середини липня спалах наростає, в Бразилії зафіксували 7000 випадків порівняно з 832 минулоріч.

Вчені вважають, що причинами спалаху можуть бути зміна клімату, вирубка лісів (витісняє комарів, змушуючи їх харчуватися людьми, а не тваринами) і збільшення пересування людей через континент між лісовими та міськими районами.

Раніше "Телеграф" розповідав про спалах вірусу Чандіпура в Індії. Він також передається через укуси комах.