Зарегистрировали первые смерти от вируса Oropouche: как он передается и где зафиксировали случаи

Вирус пришел из лесных массивов Южной Америки

Новый вирус зафиксировали в Европе — впервые было подтверждено 19 случаев заболевания Oropouche. Этот вирус передается насекомыми.

Sciencealert сообщает, что больные недавно вернулись из отпуска на Кубе и в Бразилии. Пока там вспышка Oropouche, количество случаев во много раз превышает норму. Недавно в Бразилии также были подтверждены первые в истории смерти от этого вируса.

Вирус Oropouche – это вирус, который передается людям, если их кусают инфицированные мошки или комары. Впервые он был обнаружен в 1955 году и с тех пор Южная Америка пережила несколько вспышек.

Симптомы болезни, вызванной вирусом Oropouche, очень похожи на грипп – вызывают резкое повышение температуры, головные боли, головокружение, озноб, боли в мышцах, боль и чувствительность к свету. Эти симптомы обычно продолжаются 2-5 дней после укуса инфицированного насекомого. Большинство людей выздоравливают без долговременных последствий, но симптомы могут возобновиться, если вы будете сильно активны слишком быстро после болезни. Вакцины или специфического лечения нет.

Хотя вирус Oropouche обычно не смертелен, он может вызвать серьезные осложнения, такие как энцефалит и менингит. Две смерти зафиксированы у молодых женщин в Бразилии, умерших от внезапного кровотечения. С января по середину июля вспышка нарастает, в Бразилии зафиксировали 7000 случаев по сравнению с 832 прошлого года.

Ученые считают, что причинами вспышки могут быть изменение климата, вырубка лесов (вытесняет комаров, заставляя их питаться людьми, а не животными) и увеличение передвижения людей по континенту между лесными и городскими районами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о вспышке вируса Чандипура в Индии. Он также передается через укусы насекомых.