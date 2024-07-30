Здоров'я погіршується, ліки шукають по всьому світу: чим може хворіти Кім Чен Ин

У диктатора є проблеми з надмірною вагою

Диктатору Північної Кореї (КНДР) Ким Чен Ину шукають ліки закордоном. Його чиновники, ймовірно, намагаються отримати препарати від діабету та серцевих хвороб.

Про це пише АР, посилаючись на шпигуна республіки. Підставою для поширення такої інформації став черговий набір ваги Ким Чен Ина.

Зазначається, що при зрості близько 170 сантиметрів раніше північнокорейський диктатор важив 140 кілограмів. Проте він сильно схуд у 2021 році, тоді ЗМІ писали про нову дієту. Водночас на нещодавніх знімках видно, що Кім Чен Ин знову набрав.

Кім Чен Ин, коли схуд та за надмірної ваги (зліва направо)

Володимир Путін та Кім Чен Ин у 2024 році

Зазначається, що за оцінками розвідслужби, Кім Чен Ин знову важить близько 140 кілограмів і входить до групи високого ризику серцевих захворювань.

Депутат Лі Сон Кин стверджує, що приблизно з 2014 року, коли диктатору було 30 років, у нього з'явились ознаки підвищеного тиску і діабету.

Проте, за словами джерела, ожиріння Кіма, яке сприяє погіршенню здоров'я, пов'язане зі зловживанням алкоголю, курінням і стресом. Північнокорейські чиновники намагаються знайти за кордоном ліки для свого лідера.

Зауважимо, що КНДР одна з найбільш закритих країн світу, тому практично неможливо дізнатися точну інформацію про здоров'я Кіма.

Але у світі ця тема завзято обговорюється, адже Кім офіційно не призначив наступника. Тобто немає людини, яка могла б взяти на себе відповідальність за ядерний арсенал країни, якщо диктатор стане недієздатним.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія та КНДР сформували "ядерний альянс" проти Заходу. Закордонні ЗМІ заявили про небезпеку.