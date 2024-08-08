Небезпечний FLiRT: скільки людей вже захворіли на новий штам коронавірусу та хто в зоні ризику

Наразі територією України циркулює 10 штамів вірусу

В Україні виявлено перші п’ять випадків нового субваріанту COVID-19 — FLiRT. Нагадаємо, згадки про новий штам почали з’являтися у липні, а на початку серпня було зафіксовано перший летальний випадок через інфікування новим субваріантом.

Про новій випадки захворювання повідомив заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, наразі територією України циркулює 10 штамів вірусу SARS-CoV-2 — це різні субваріанти штаму Omicron.

"За останні два тижні в Україні зареєстровано п'ять випадків субваріанта коронавірусу FLiRT. Три — у Києві, один випадок у Житомирській області та один летальний випадок у Івано-Франківській області", — розповів Кузін.

Новий субваріант FLiRT був вперше виявлений у світі у березні 2024 року. Він характеризується швидшим поширенням та здатністю ухилятися від імунної відповіді, що може призвести до повторного захворювання на COVID-19.

Наразі, за словами головного санітарного лікаря, симптоми захворювання на FLiRT не надто відрізняються від попередніх штамів.

"По клінічній картині поки немає інформації, що він протікає або надто небезпечно, або викликає важкі ускладнення. Станом на сьогодні симптоми залишаються такі самі, єдиною характеристикою на початку захворювання є значне підвищення температури, яка важко збивається. Але випадки частіше проходять без пневмонії", — сказав Кузін.

В зоні ризику, як і раніше, літні люди та люди з ослабленим імунітетом, а також хворі на артеріальну гіпертензію, рак та діабет; особи з серцево-судинними захворюваннями та хворобами дихальних шляхів; люди, які мали прямі контакти з хворими на COVID-19 та, власне, медичні працівники.

Кузін запевнив, що на цей час немає підстав для впровадження додаткових протиепідемічних заходів, оскільки в інших країнах, де вже спостерігалося поширення FLiRT, підвищення рівня захворюваності не призвело до запровадження карантинних обмежень.

Водночас, за словами лікаря, вакцинація проти COVID-19 залишається ефективною проти всіх штамів Omicron, включно з новим субваріантом FLiRT.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Британії б’ють на сполох через спалах коронавірусу. Серед причин називають футбол.