В космосе нашли тайное кольцо: ученые ломают голову над его происхождением (фото, видео)

Впервые подобное радиокольцо было найдено в 2019 году, однако их происхождение до сих пор не разгадано

Обнаруженные объекты в космосе не всегда понятны ученым. Международная группа астрономов случайно открыла новое радиокольцо (ORC) в направлении центра Галактики. Оно еще недостаточно изучено, но уже известно, что отличается от подобных, ранее обнаруженных.

Новое ORC под названием Kýklos (на греческом означает "круг") было обнаружено радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке. Команда под руководством Кристобаля Бордиу определила, что Киклос выглядит как слабая кольцевидная структура, комковатая и почти круглая. Внешний вид кольца напоминает освещенную оболочку, внутренняя часть которой лишена заметных излучений.

Как телескоп увидел Киклос

Морфологически Киклос напоминает радиокольцо, однако оно расположено на гораздо более низкой галактической широте, чем известные ORC. Кроме того, оно имеет более слабые частоты и спектральный индекс по сравнению с другими ORC.

Поэтому астрономы принимают во внимание несколько других гипотез, которые могли бы объяснить природу Киклоса: остаток галактической сверхновой, планетарная туманность и околозвездная оболочка вокруг развитой массивной звезды. Самый вероятный вариант – Киклос является околозвездной оболочкой звезды Вольфа-Райе.

Радиокола ORC

Радиокольца ORC являются таинственными кольцевидными радиоволновыми структурами, обнаруженными в космосе. ORC были впервые обнаружены в 2019 году и с тех пор сбивают с толку астрономов — их происхождение до сих пор не выяснено. Недавние исследования показывают, что эти кольца могут быть вызваны мощными ветрами от взрывов сверхновых или столкновений галактик. ORC имеют диаметр около миллиона световых лет – достаточно большое расстояние, учитывая, что один световой год составляет 9,7 триллиона километров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что магнитная буря повлекла за собой не только полярное сияние в Украине, но и оставила вокруг Земли кольцо радиации. Когда оно исчезнет, точно не известно.