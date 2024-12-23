Шольц та Дуда посварилися через російські активи: що розлютило німецького канцлера

Дуда запропонував перетворити 260 млрд євро російських активів, які заморозили західні країни, на ресурс для відновлення України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда добряче посварилися під час саміту Європейського Союзу. Причиною сварки стала ініціатива Польщі конфіскувати активи Росії та передати їх на підтримку України – що викликало лють в Шольца.

Про це повідомило видання Financial Times. Шольц апелював до Дуди, заявляючи, що така ідея нібито становить ризики для фінансової стабільності в Європі.

Так, під час саміту Дуда запропонував перетворити 260 млрд євро російських активів, які заморозили західні країни, на ресурс для відновлення України. Польську позицію підтримують США, Велика Британія та низка країн ЄС. Традиційно проти виступає Франція, Італія та Німеччина – вони вважають, що конфіскація активів РФ нібито підірве довіру до інвесторів та фінансових гравців.

"Ви не розумієте, як це вплине на стабільність наших фінансових ринків… Ви навіть не використовуєте євро", – обурився Шольц під час суперечки з Дудою. Його слова викликали сильне обурення в польського президента та серйозно погіршили відносини між країнами, стверджує газета.

Зараз російські активи служать забезпеченням кредитів для України. Як повідомлялося раніше, 50 млрд доларів мають бути виділені як фінансова допомога від країн "Групи семи". Повертати ці кошти доведеться, якщо буде отримано доступ до всіх російських активів, або країна-агресор виплатить репарації після війни. Але доти Україна не винна жодного відсотка за цими коштами.

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила виділення кредиту для України у розмірі до 35 млрд євро. Гроші підуть із податків за надприбутками від заморожених активів Росії. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС. Велика Британія в рамках цієї ж програми надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд). Ці кошти підуть на закупівлю необхідного військового обладнання.

24 жовтня президент США Джозеф Байден підтвердив надання Україні 20 мільярдів доларів у рамках кредиту на 50 мільярдів. Кредит гарантований замороженими активами Росії, буде погашатися за рахунок доходів від них та є нагадуванням так званому "президенту" Володимиру Путіну, що він не переможе.