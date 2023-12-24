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Зі Святим вечором 2024: найкращі листівки та привітання своїми словами українською

Автор
Тетяна Кармазіна ,
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Автор
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Різдвяний Святвечір 24 грудня 2024 року
Різдвяний Святвечір 24 грудня 2024 року. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці душевні привітання надішліть своїм найближчим людям

Вечір вівторка, 24 грудня, стає особливим для православних християн і греко-католиків, оскільки згідно з новоюліанським календарем настає переддень Різдва. У народі він відомий як Святий вечір.

Цього дня українські родини збираються за святковим столом, заставленим 12 пісними стравами, серед яких особливе місце посідає кутя. Варто відзначити, що Святвечір припадає на останній день Різдвяного посту, тому вживання їжі дозволено лише після сходу першої зірки.

Цього вечора заведено вітати рідних та близьких зі святом. "Телеграф" підготував гарні привітання з Різдвяним Святвечором у прозі, а також барвисті листівки та картинки. Надішліть привітання в будь-якій соціальній мережі чи месенджері – ваші рідні будуть приємно здивовані!

Вітання з Різдвяним Святвечором: картинки та листівки, проза

Привітання зі Святим вечером

Ніч напередодні Різдва — це свято світлих сил над злом. Бажаємо вам добра, радості, добробуту та удачі! І нехай у ваших серцях також буде зроблений вибір на користь чуйності, терпіння та співчуття до всіх довколишніх.

Вітаю зі Святим вечором та Різдвом Христовим

На святвечір перед Різдвом бажаємо вам залишатися вірними та чистими душею, насолоджуватися кожним прожитим днем, адже навіть він – дар для людини. Нехай радість вашого життя, її смак і краса будуть яскравішими за сонце, а негаразди, неприємності і сум назавжди покинуть ваш дім!

Листівка на різдвяні свята

Цього особливого вечора напередодні Різдва нехай мир і спокій не покидають вас. Бажаю вашому серцю доброти, добробуту, радості та затишку. Нехай Божа благодать огорне вас і принесе щастя.

Листівка зі Святим вечором і Різдвом Христовим

На Святвечір вітаю вас із великим святом. Бажаю магії, добра, тепла та відмінного настрою. Нехай у вашому домі панує гармонія, мир та затишок.

Зі Святим вечором
Зі Святим вечором 2024

З Різдвяним Святвечором вітаю тебе. Нехай гармонія та мир будуть завжди поряд з тобою. Нехай відчуття радості та гармонії ніколи не залишає.

Картинка зі Святим вечором

У Різдвяний Святвечір побажаю від душі щедрих подарунків та доброї радості, достатку в домі та світлого блага, здоров’я сім’ї та миру, великої удачі та любові, незгасної надії душі та щирої милості серця.

Зі Святим вечором 2024

Раніше "Телеграф" розповідав про головний символ Нового року 2025. Дізнайтеся, під наставництвом якої тварини пройде наступних 12 місяців.

Теги:
#Різдво #Свята #Святий вечір #Святвечір