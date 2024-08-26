Новый подарок от Солнца: когда готовиться к магнитным бурям и какой силы они будут

Ученые дали прогноз

На светиле произошла слабая вспышка, следствием которой стал выброс корональной массы, вылетевший в космос утром 23 августа. Астросиноптики прогнозируют геомагнитный шторм уже 26 августа, но другие ученые ждут его позже.

Выброс корональной массы (СМЕ) был вызван слабой солнечной вспышкой класса С6, передает сайт исследования космической погоды Spaceweather. Согласно модели Обсерватории солнечной динамики NASA, СМЕ упадет на Землю поздно вечером 26 августа и может спровоцировать незначительную магнитную бурю класса G1.

Магнитные бури на Земле в течение 26 августа-1 сентября

Согласно графику "Предупреждения о солнечных вспышках и штормах" на сайте Meteoagent, в период этих дней стоит ожидать всего лишь шторм 4 баллов.

В настоящее время, 26 августа, на нашей планете низкая солнечная активность. Однако 27 августа ожидается средний геомагнитный шторм в 4 балла. Он продержится и на следующий день, 28 августа. После того, в период 29 августа-1 сентября не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких регионах Украины будет самое жаркое 1 сентября.