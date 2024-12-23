Військовий оглядач групи ІС – про те, на що насправді Трамп натякає словами про Донбас

Сьогодні багато ЗМІ цитують статтю El Pais, згідно з якою Дональд Трамп відправив якесь "повідомлення" президенту України Володимиру Зеленському.

На думку видання, Дональд Трамп запропонував президентові України подумати про припинення вогню та відмовитися від окупованих територій.

З чого видання зробило такий висновок? А все доволі банально. Глибокодумні та високопрофесійні аналітики El Pais вирішили, що Дональд Трамп, який заявив на просторах зелених газонів гольф-клубу у Флориді, що, дослівно: "Добре говорити, що вони хочуть повернути свої землі, але міста в основному зруйновані. Ви подивіться на деякі з цих міст, і там не залишилося жодної цілої будівлі. Тому, коли ви говорите "поверніть країну"… Що повернути? Це 110-річна реконструкція", мав на увазі те, що боротися за ці території немає сенсу, бо вони зруйновані вщент...

Хотілося одразу нагадати Дональду Трампу історію США, а саме, спалення Білого дому британськими військами під час Спалення Вашингтона, в 1814 році, під час війни 1812 року, але не стану, хоча майбутній президент США увійде, і правитиме з Овального кабінету відновленого, а чи не первозданного. Багато в чому тому, що прабатьки демократії не відмовилися від курсу незалежності та свободи, відновивши з попелу те, у що вкладалися ідеали нації.

Але все ж, навіть тут є свої моменти, підводні камені, які слід розглядати не так тупо-прямолінійно, як натяками.

З одного боку, журналістам, "шановної" професії після юристів і пові… Кхм… Найдавнішою?

Так ось, з одного боку, все було зрозуміло журналістам прямолінійно, ось тільки аналітики, а не ось це ось усе, зможе вам пояснити по цеглинках і навіть по атомах, що мав на увазі Дональд Трамп. Саме тому журналісти запитують думку експертів, а не думку журналістів, чи не так?

Можете влаштовувати зараз під моїм постом баталії зламаних копій, але Дональд Трамп досить прозаїчно натякав на те, що Україна переможе у війні проти росії за допомогою США, якщо американські будівельні компанії матимуть завжди пріоритет, на найближче століття, у питаннях відновлення зруйнованих міст.

Бізнес-контракт на відновлення Донбасу на 100… прописом, якщо хтось не зрозумів – СТО років уперед. А що у цьому поганого? Ви хочете, щоб Донбас забудовували якісь удмурти чи архітектори з Техасу? Тонкі натяки, які, на жаль, не всі бачать, саме зараз і посилає бізнесмен, 47-й президент США.

Джерело: пост Коваленка в Telegram