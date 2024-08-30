На Сонці відбулись сильні спалахи: чи зіпсують настрій українцям магнітні бурі на вихідних

З'явився оновлений графік

На світилі продовжують відбуватись спалахи різної потужності. Астросиноптики дали прогноз на найближчі дні щодо магнітних бур.

Вчені за сайту Meteoprog повідомили, що на Сонці за останню добу сталось п'ять спалахів класу С. Вони майже не впливають на магнітне поле нашої планети.

За їх прогнозом, на Землі протягом 30 серпня очікується помірна сонячна активність. Також є ймовірність спалаху класу Х, тобто найбільш потужного серед максимальних.

У п'ятницю, 30 серпня, можливість малого геомагнітного шторму складає 5%, а от великого — 1%.

Магнітні бурі на Землі протягом 30 серпня-1 вересня

Протягом найближчих днів, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, прогнозується мінімальна сонячна активність. Вона коливатиметься від 2 до 3 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на початку вересня. Прогнозом поділився відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич і додав, що кліматична норма буде серйозно перевищена.