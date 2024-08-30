На Солнце произошли сильные вспышки: испортят ли украинцам настроение магнитные бури на выходных

Появился обновленный график

На светиле продолжают происходить вспышки разной мощности. Астросиноптики дали прогноз на ближайшие дни по поводу магнитных бурь.

Ученые по сайту Meteoprog сообщили, что на Солнце за последние сутки произошло пять вспышек класса С. Они почти не влияют на магнитное поле нашей планеты.

По их прогнозу, на Земле в течение 30 августа ожидается умеренная солнечная активность. Также есть вероятность вспышки класса Х, то есть наиболее мощной среди максимальных.

В пятницу, 30 августа, возможность малого геомагнитного шторма составляет 5%, а вот большого – 1%.

Магнитные бури на Земле в течение 30 августа-1 сентября

В ближайшие дни, согласно графику, который обнародовал ресурс Meteoagent, прогнозируется минимальная солнечная активность. Она будет колебаться от 2 до 3 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в начале сентября. Прогнозом поделился известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич и добавил, что климатическая норма будет серьезно превышена.