Компания Илона Маска отправила в космос первых туристов: что нужно знать о миссии SpaceX Polaris Dawn (видео)

Космические туристы смогут впервые выйти в открытый космос

Компания Илона Маска SpaceX реализовала очередной амбициозный проект в космической сфере. Во вторник, 10 сентября, в 5:23 утра по восточному времени Falcon 9 запустила ракету-носитель Polaris Dawn на низкую околоземную орбиту. Космический корабль Polaris Dawn Dragon удачно отделился от ракеты.

Об этом сообщает компания SpaceX. Одна из целей миссии корабля Dragon – достичь самой высокой околоземной орбиты со времен программы "Аполлон" – 1400 километров. Также в первый раз не профессиональные астронавты, а любители выйдут в открытый космос. На них будут скафандры EVA, разработанные SpaceX. Это должно произойти 12 или 13 сентября.

В рамках полета запланировано 36 исследований и экспериментов. В составе миссии: командир Джаред Айзекман, ранее летавший в космос и три новичка — пилот миссии Кидд Потит, специалист миссии Сары Гиллис, специалист миссии и медицинский работник Анна Менон. Женщины – сотрудницы SpaceX. Компания дает возможность следить за космическим кораблем.

Ожидается, что Polaris Dawn’s Dragon приземлится через шесть дней после старта. Приземление ожидается у берегов Флориды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о первой украинской космической туристке, которая на час поднялась с земли вместе с Virgin Galactic. Одесситка Лина Бороздина, имеющая американское гражданство, готовилась к полету 18 лет.