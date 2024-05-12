Українська пісня стала першою, яку заспівали у космосі: як вона звучала

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У 1962 році під час свого першого польоту в космос Павло Попович на борту корабля "Схід-4" заспівав пісню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю". Таким чином, саме українська пісня стала першою, яку коли-небудь у житті виконували в космосі.

Цю пісню Поповича попросив виконати конструктор Сергій Корольов. У свою чергу космонавт трохи актуалізував текст і співав так: "…і ось я сокіл, і ось я літаю!".

Ходять такі розповіді, що після повернення Попова на Землю його запитували, чому українські пісні такі сумні. На це він відповідав, що його народ першим відбивав атаки чужоземних військ і завжди захищався від загарбників. Тому йому було не до "Малинки-Калинки".

Далі інші астронавти підхопили ідею музики у космосі. Першими музичними інструментами, які зазвучали за межами нашої Землі, були губні гармошки, які привезли американські астронавти Уоллі Ширром і Томас Стаффорд. Ці інструменти було "контрабандою" провезено на борт без відома НАСА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" згадав всесвітньо відомих іноземних космонавтів з українським корінням.