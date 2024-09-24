Дизельний двигун викинули. Перше судно на аміаку вирушило у подорож

Старе судно переробили, викинувши дизельний двигун

Екологічна революція дісталась і морського транспорту. Днями відбулася знакова подія — перше в історії судно, що працює на аміаку, вирушило у свою першу подорож.

Судно під назвою NH3 Kraken успішно завершило свій перший рейс, пропливши вгору за течією річки Гудзон від Нью-Йорка. Цікаво, що NH3 Kraken — це не новобудова, а модернізований буксир 1957 року. Бруклінська компанія Amogy, яка спеціалізується на чистій енергії, оснастила старе судно сучасною аміачно-електричною системою живлення, пише Supplychainbrain.

Як працює ця технологія

Суть технології полягає у використанні "зеленого аміаку" як джерела палива. Цей аміак виробляють за допомогою відновлюваної енергії, і зазвичай його можна знайти у складі добрив. Система на борту NH3 Kraken розщеплює рідкий аміак на водень та азот. Потім водень подається у паливний елемент, який живить судно, не створюючи шкідливих викидів.

Генеральний директор і співзасновник Amogy Сон Хун Ву підкреслив важливість цього випробування. За його словами, перша демонстрація технології на воді дала компанії неоціненний досвід. Це наблизило Amogy до комерціалізації та практичного застосування їхньої розробки.

NH3 Kraken — не перший проєкт Amogy з використанням аміаку як палива. Раніше компанія випробовувала свою систему на безпілотнику, сільськогосподарському тракторі та напіввантажівці. Проте саме морське судно стало найбільшим і найзначнішим застосуванням цієї технології.

Довгострокова мета Amogy — допомогти судноплавній галузі досягти цілей Міжнародної морської організації (IMO) щодо нульових викидів. IMO прагне скоротити викиди парникових газів у морському транспорті щонайменше на 40% до 2030 року. Європейський Союз має ще амбітніші плани — зменшити викиди на 55% у секторах судноплавства, авіації та енергетики до того ж року.

З 2025 року в ЄС запровадять нові вимоги для судноплавних компаній. Їм доведеться відмовитися від частини вуглецевих кредитів, які зараз дозволяють викидати певну кількість вуглекислого газу.

Декарбонізація морської галузі — цілком реальна перспектива. Технологія Amogy може стати одним із ключових інструментів у досягненні екологічних цілей судноплавства. Водночас це лише початок шляху до повного переходу на екологічно чисті види палива у морському транспорті.

Використання аміаку як палива має низку переваг. По-перше, це доступна речовина, яку легко виробляти та зберігати. По-друге, при його згорянні не утворюється вуглекислий газ. Однак є і певні виклики. Зокрема, необхідність створення відповідної інфраструктури для заправки суден та забезпечення безпеки при роботі з аміаком.

Раніше "Телеграф" також писав, що розкішна суперяхта британським мультимільярдером затонула в Італії. Це судно позиціювали як таке, що не може затонути.