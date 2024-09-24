Дизельный двигатель выбросили. Первое судно на аммиаке отправилось в путешествие

Старое судно переделали, выбросив дизельный двигатель

Экологическая революция досталась и до морского транспорта. На днях произошло знаковое событие — первое в истории работающее на аммиаке судно отправилось в свое первое путешествие.

Судно под названием NH3 Kraken успешно завершило свой первый рейс, проплыв вверх по течению реки Гудзон от Нью-Йорка. Интересно, что NH3 Kraken – это не новостройка, а модернизированный буксир 1957 года. Бруклинская компания Amogy, специализирующаяся на чистой энергии, оснастила старое судно современной аммиачно-электрической системой питания, пишет Supplychainbrain.

Как работает эта технология

Суть технологии состоит в использовании "зеленого аммиака" в качестве источника топлива. Этот аммиак производят с помощью возобновляемой энергии и обычно его можно найти в составе удобрений. Система на борту NH3 Kraken расщепляет жидкий аммиак на водород и азот. Затем водород подается в топливный элемент, питающий судно, не создавая вредных выбросов.

Генеральный директор и соучредитель Amogy Сон Хун Ву подчеркнул важность этого испытания. По его словам, первая демонстрация технологии на воде дала компании бесценный опыт. Это приблизило Amogy к коммерциализации и практическому применению их разработки.

NH3 Kraken – не первый проект Amogy с использованием аммиака в качестве топлива. Ранее компания испытывала свою систему на беспилотнике, сельскохозяйственном тракторе и полугрузовике. Однако само морское судно стало самым большим и значительным применением этой технологии.

Долгосрочная цель Amogy – помочь судоходной отрасли достичь целей Международной морской организации (IMO) относительно нулевых выбросов. IMO стремится сократить выбросы парниковых газов в морском транспорте не менее чем на 40% к 2030 году. У Европейского Союза есть еще более амбициозные планы — уменьшить выбросы на 55% в секторах судоходства, авиации и энергетики к тому же году.

С 2025 года в ЕС будут введены новые требования для судоходных компаний. Им придется отказаться от части углеродных кредитов, которые сейчас разрешают выбрасывать определенное количество углекислого газа.

Декарбонизация морской отрасли — вполне реальная перспектива. Технология Amogy может стать одним из ключевых инструментов в достижении экологических целей судоходства. В то же время, это лишь начало пути к полному переходу на экологически чистые виды топлива в морском транспорте.

Использование аммиака в качестве топлива имеет ряд преимуществ. Во-первых, это доступное вещество, которое легко производить и хранить. Во-вторых, при его сгорании не образуется углекислый газ. Однако есть и некоторые вызовы. В частности, необходимость создания соответствующей инфраструктуры для заправки судов и обеспечения безопасности при работе с аммиаком.

Ранее "Телеграф" также писал, что роскошная суперяхта британским мультимиллиардером затонула в Италии. Это судно позиционировали как не затонувший.