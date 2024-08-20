Розкішна суперяхта з британським мультимільярдером затонула в Італії: що відомо про це судно (фото)

Майка Лінча ще називають британським Біллом Гейтсом

Морська подорож, яка мала бути розкішним відпочинком, перетворилася на справжню трагедію біля берегів Сицилії. Супер'яхта Bayesian, на борту якої перебували відомі бізнесмени та їхні родини, затонула під час потужного шторму.

Серед пасажирів були британський технологічний магнат Майк Лінч та голова ради директорів Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Як повідомляє італійська газета Corriere della Sera, є побоювання, що деякі пасажири могли опинитися у пастці всередині затонулого судна.

Деталі інциденту

Яхта перебувала неподалік узбережжя Портічелло, поблизу Палермо, коли її несподівано накрив шторм. Сильний вітер зірвав судно з якоря, і воно швидко пішло під воду. З 22 осіб на борту вдалося врятувати 15, серед яких була однорічна дівчинка. Шість людей, включаючи Майка Лінча та його 18-річну доньку, вважаються зниклими безвісти. Одна людина, ймовірно кухар яхти, загинула.

Пошукова операція

Рятувальні служби продовжують пошуки зниклих другу добу поспіль. Водолази працюють на глибині 50 метрів, намагаючись знайти тіла загиблих. Серед врятованих — дружина Майка Лінча. Пасажири яхти були громадянами різних країн, включаючи Велику Британію, Нову Зеландію, Шрі-Ланку, Францію та Ірландію.

Майк Лінч — видатний підприємець

Майк Лінч — відома постать у світі технологій, у Британії його ще називають місцевим Біллом Гейтсом. Він є співзасновником компанії Autonomy, яка розробила революційне програмне забезпечення для аналізу неструктурованих даних. Після продажу Autonomy Лінч заснував венчурну компанію Invoke Capital, яка підтримала низку успішних технологічних стартапів. За свої досягнення він був нагороджений Орденом Британської імперії та став членом престижних наукових товариств.

Супер'яхта Bayesian: технічні характеристики та ціна

Bayesian — це не просто яхта, а справжній плавучий палац. Довжина судна сягає 70 метрів, що дозволяє розмістити на борту до 12 гостей у шести розкішних каютах. Яхта оснащена найсучаснішими технологіями, включаючи стабілізатори для комфортного плавання навіть у неспокійному морі. На борту є спа-салон, тренажерний зал, джакузі на палубі та навіть невеликий кінотеатр. Вартість такого судна може сягати 100 мільйонів доларів, а його щорічне обслуговування коштує близько 10% від цієї суми.

Також раніше "Телеграф" писав, як виглядає яхта Медведчука зсередини. Заарештоване судно наразі перебуває у Хорватському місті Трогір.