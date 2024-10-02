Недовго Сонце мовчало: чи будуть магнітні бурі на Землі до кінця тижня

Це був другий за великою силою спалах на зірці

Магнітне поле нашої планети наразі перебуває в спокійному стані. Однак астросиноптики попереджають про викид корональної маси (СМЕ) зі Сонця, який може впасти на Землю вже в кінці поточного тижня.

Сонячна пляма AR3842, що швидко зростає, спалахнула вночі 1 жовтня, спричинивши другий за потужністю сонячний вибух за 25 сонячний цикл. Про це інформують вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Вибух категорії X7.1 спричинив короткохвильове радіозатемнення над Гаваями та викинув CME в космос. Згідно зі моделлю Обсерваторії сонячної динаміки NASA, викид зі світила торкнеться нашої планети 5 жовтня.

Магнітні бурі на Землі протягом 2-6 жовтня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, найближчими днями прогнозується лише середній геомагнітний шторм.

Упродовж 2-4 жовтня триматиметься низька сонячна активність. Вже 5-6 жовтня очікується збільшення сили коливань до 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких регіонах України вже випав сніг. Місцями стовпчики термометрів опустились вже нижче 0 градусів.