Недолго Солнце молчало: будут ли магнитные бури на Земле до конца недели

Это была вторая по большой силе вспышка на звезде

Магнитное поле нашей планеты находится в спокойном состоянии. Однако астросиноптики предупреждают о выбросе корональной массы (СМЕ) из Солнца, который может свалиться на Землю уже в конце текущей недели.

Быстро растущее солнечное пятно AR3842 вспыхнуло ночью 1 октября, повлекшее второй по мощности солнечный взрыв за 25 солнечный цикл. Об этом информируют учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Взрыв категории X7.1 вызвал коротковолновое радиозатемнение над Гавайями и выбросил CME в космос. Согласно модели Обсерватории солнечной динамики NASA, выброс из светила коснется нашей планеты 5 октября.

Магнитные бури на Земле в течение 2-6 октября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, в ближайшие дни прогнозируется лишь средний геомагнитный шторм.

В течение 2-4 октября будет сохраняться низкая солнечная активность. Уже 5-6 октября ожидается увеличение силы колебаний до 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторых регионах Украины уже выпал снег. Местами столбики термометров опустились ниже 0 градусов.