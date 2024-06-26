На вигляд як жіночі та чоловічі геніталії: вчені знайшли петрогліфи віком близько 4 тисяч років (фото)

Вчені сперечаються про те, що означають деякі зображення

Поки в Італії займалися римськими артефактами, у Гірській провінції Філіппін виявлено петрогліфи, яким понад 4 тисячі років. Вважається, що ці наскельні зображення були вирізані не раніше 1500 до н. е.

Завдяки їм можна простежити історію корінних племен Кордильєр аж до бронзової доби, пише Аncient Оrigins. Загалом було виявлено близько 200 малюнків.

Найбільш помітними є малюнки, V-і U-подібної форми. Багато вчених дотримуються думки, що деякі петрогліфи зображують чоловічі геніталії й називаються "Бінутбуто" (на діалекті означає "схожий на пеніс"), деякі — жіночі.

Різьблені фігурки у формі V і U, що символізують статеві органи

Однак далеко не всі є прихильниками цієї теорії. Деякі вчені припускають, що на малюнках зображені не геніталії, а копії кроків худоби у багнюці, намальовані предками. Наразі експерти намагаються встановити істину.

Інші геометричні фігури

Серед фігурок також можна розглянути зображення луків, стріл і людських фігур із луками, стріли та людські фігури з витягнутими руками. Вважається, що зображення луків і стріл були пов’язані з полюванням, а людська постать з витягнутими руками могла означати або бога, або старійшину, або священник племені.

Старовинні петрогліфи

Зазначимо, що петрогліфами називаються вибиті або нанесені фарбою зображення на кам’яній основі. Так називаються всі малюнки на камені, починаючи з палеоліту аж до Середньовіччя. Виняток становлять лише зображення, у яких присутня добре розроблена система письмових знаків.

Раніше ми розповідали, що у Києво-Печерській лаврі проводились археологічні розкопки. В результаті зібрано понад 10 тисяч одиниць матеріалу.