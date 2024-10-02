Археологи раскопали гроб единственной дочери египетского правителя Асьюта: что известно о женщине

В Украине прокомментировали открытие

Совместная египетско-германская археологическая миссия из Университета Сохаг и Берлинского университета обнаружила гроб женщины по имени "Ити", единственной дочери правителя Асьюта во времена правления царя Сенусрета I, известного как "Хафай-Хапи". Открытие было сделано во время археологического очищения его гробницы, которая считается самой большой некоролевской гробницей в Египте того периода.

Об этом сообщает Luxor Times в Фейсбуке. Там отметили, что величие гробницы подчеркивает статус Хафай-Хапи как одного из самых влиятельных провинциальных правителей Древнего Египта.

Министр туризма и древностей Египта Шариф Фатхи высоко оценил усилия египетских археологических миссий по раскрытию новых тайн древней истории Египта. Он подчеркнул, что министерство будет продолжать оказывать полную поддержку этим миссиям, чтобы помочь им завершить свою работу наилучшим образом.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мохаммед Исмаил Халед пояснил, что во время очистки остальной шахты в гробнице Хафай-Хапи миссия обнаружила гроб его дочери на глубине примерно 15 метров к северу. Внутри были два вложенных друг в друга гроба, искусно украшенные изнутри и снаружи текстами, описывающими путешествие в потусторонний мир.

По его словам, меньший гроб имеет длину 2,30 метра, тогда как более крупный — 2,62 метра. Оба считаются одними из лучших когда-либо обнаруженных гробов. Команда также нашла крышку меньшего гроба, сундук для канопов и деревянные погребальные статуи.

Халед добавил, что предварительные исследования погребальной камеры указывают на то, что древние грабители гробниц имели доступ к камере, осквернив мумию женщины и уничтожив ее диваны. Начальные осмотры ее черепа и костей свидетельствуют, что она умерла в молодом возрасте, не достигнув 40 лет, и страдала от врожденной деформации стопы.

"Миссия продолжит очищение и научное исследование костей в надежде выявить больше информации об этом правителе, его дочери и историческом периоде, в котором они жили", говорится в сообщении.

Добавим, что на украинской странице "Археология. Новости" автор сообщения Елена Романова написала, что во всех смыслах это замечательное и важное открытие, потому что иероглифы на фото — новые экземпляры Текстов Саркофагов.

"Немецко-египетская археологическая экспедиция в Асьюте (Египет), среди организаторов которой есть наш Институт наук о древнем мире Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце, сделала прекрасное открытие. Во всех смыслах замечательное и важное, потому что, скажем, эти иероглифы на фото экземпляры Текстов Саркофагов", — говорится в ее сообщении.

"Телеграф" обратился к Елене Романенко за уточнением, как именно Украина помогла в открытии. Однако на момент публикации мы так и не получили ответа.

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