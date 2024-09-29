На батьківщині графа Дракули з’явилася своя порода котів: чим особливі карпатські пухнастики

Тварини добре ладнають з людьми і зовсім не хочуть пити їхню кров

Міжнародні організації офіційно визнали першу породу кішок, що походить із Карпатських гір. Пухнастики з рідних країв графа Дракули вже набирають популярності серед котятників у всьому світі.

Як пише stirileprotv.ro, "Трансильванська кішка" не була створена зусиллями селекціонерів, а виникла природним чином. Процес визнання вже розпочався, але завершитися має лише за два роки, коли з’явиться четверте покоління кошенят.

Тварини цієї породи відрізняються так званою "карпатською шерстю", яку фахівці характеризують словами "сіль та перець". Тобто це суміш чорних та білих волосків, які надають їй специфічного сірого забарвлення. Білі плями у чистокровних котиків цієї породи допускаються лише на грудях чи животі і лише якщо вони невеликі. Очі у них жовті чи оранжеві, але іноді зустрічаються зелені.

Ще однією унікальною рисою є темперамент тварини. Хоча здавалося б від майже дикої кішки з суворої Трансільванії (Румунія) можна чекати поганого характеру, проте тут справи йдуть з точністю до навпаки. Вони рідко бувають агресивними, виявляють приязність до людей і не випускають пазурі.

Однак карпатські умови все ж таки відбилися на її зовнішньому вигляді, через що вона стала міцною, мускулистою та витривалою.

"Вони надзвичайно здорові, з дуже хорошим генетичним матеріалом. Дві міжнародні федерації мають процедури для визнання та реєстрації порід, пов’язаних із передбачуваністю, здоров’ям, генетичною складовою та тим, як вони відрізняються від інших порід. Є багато факторів, які беруться до уваги, перш за все чим можна отримати остаточне схвалення", — розповів експерт Олександру Еліан.

Як повідомлялося раніше, минулого року в Бразилії виявили незвичайну тварину, яка поставила на вуха вчених. Як виявилося, вони змогли зловити гібрида домашнього собаки та дикої лисиці.