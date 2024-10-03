Вчені розгадали таємницю привабливості картини "Дівчина з перловою сережкою"

Споглядання справжнього витвору мистецтва викликало реакцію, в десять разів більшу, ніж погляд на репродукцію

Розгадати таємниці історії чи знайти секрет привабливості картини — вченим це під силу. Одна з найпопулярніших картин у світі "Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра виявилася "з секретом".

Нейробіологи вивчили продуктивність мозку під час споглядання полотна. Явище, яке виникає в мозку — "Петля постійної уваги". Воно унікальне. Увага глядача спочатку концентрується на очах дівчини, потім на роті, потім на сережці, потім знову на очі — і так продовжується по колу, що змушує довше споглядати картину.

Вимірюючи мозкові хвилі, вчені також виявили, що частина мозку, яка керує свідомістю та особистісною ідентичністю, була найбільш стимульованою.При цьому справжня картина в музеї викликала емоційну реакцію в десять разів сильніше, аніж репродукція. Перевірили на 10 піддослідних.

Наявність трьох фокусних точок відрізняє картину "Дівчина з перловою сережкою" і від інших робіт Вермеєра. Подібні досліди на інших картинах не проводились, вчені зацікавлені зробити їх при спогляданні "Мони Лізи".

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