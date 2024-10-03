Ученые разгадали тайну привлекательности картины "Девушка с жемчужной серьгой"

Созерцание настоящего произведения искусства вызвало реакцию в десять раз больше, чем взгляд на репродукцию

Разгадать тайны истории или найти секрет обаяния картины — ученым это по силам. Одна из самых популярных картин в мире "Девушка с жемчужной серьгой" Яна Вермеера оказалась "с секретом".

Нейробиологи изучили продуктивность мозга при созерцании полотна. Явление, возникающее в мозгу – "Петля постоянного внимания". Оно уникально. Внимание зрителя сначала концентрируется на глазах девушки, потом на рту, потом на серьге, потом снова на глаза и так продолжается по кругу, что заставляет дольше созерцать картину.

Измеряя мозговые волны, ученые также обнаружили, что часть мозга, управляющая сознанием и личностной идентичностью, была наиболее стимулированной. При этом настоящая картина в музее вызвала эмоциональную реакцию в десять раз сильнее репродукции. Проверили на 10 испытуемых.

Наличие трех фокусных точек отличает картину "Девушка с жемчужной серьгой" и от других работ Вермеера. Подобных опытов на других картинах не проводилось, ученые заинтересованы сделать их при созерцании "Моны Лизы".

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