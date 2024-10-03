Ученые разгадали тайну привлекательности картины "Девушка с жемчужной серьгой"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Созерцание настоящего произведения искусства вызвало реакцию в десять раз больше, чем взгляд на репродукцию
Разгадать тайны истории или найти секрет обаяния картины — ученым это по силам. Одна из самых популярных картин в мире "Девушка с жемчужной серьгой" Яна Вермеера оказалась "с секретом".
Нейробиологи изучили продуктивность мозга при созерцании полотна. Явление, возникающее в мозгу – "Петля постоянного внимания". Оно уникально. Внимание зрителя сначала концентрируется на глазах девушки, потом на рту, потом на серьге, потом снова на глаза и так продолжается по кругу, что заставляет дольше созерцать картину.
Измеряя мозговые волны, ученые также обнаружили, что часть мозга, управляющая сознанием и личностной идентичностью, была наиболее стимулированной. При этом настоящая картина в музее вызвала эмоциональную реакцию в десять раз сильнее репродукции. Проверили на 10 испытуемых.
Наличие трех фокусных точек отличает картину "Девушка с жемчужной серьгой" и от других работ Вермеера. Подобных опытов на других картинах не проводилось, ученые заинтересованы сделать их при созерцании "Моны Лизы".
Ранее "Телеграф" рассказывал об обнаружении могилы дочери древнеегипетского правителя. Важность не только в обнаружении гробницы, но и в новых текстах, найденных в ней.