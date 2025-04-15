Шанси на завершення бойових дій в Україні різко впали (інфографіка)

Імовірність припинення бойових дій до липня зараз оцінюється у 19%

Букмекери беруть ставки на дату припинення вогню на фронті російсько-української війни. Шанси значно впали порівняно з прогнозами, які давалися у березні поточного року.

Так, букмекери оцінюють ймовірність взаємно узгодженого припинення воєнних дій між Росією та Україною до липня та кінця 2025 року. Дані опубліковано на платформі Polymarket.

Наразі ймовірність укладання офіційного перемир’я до кінця червня оцінюється лише у 19%. І це при тому, що ще місяць тому цей показник становив 64%. Це говорить про те, що у квітні люди втратили впевненість на можливість припинення вогню у найближчому майбутньому.

Щодо прогнозів на більш тривалий період, а саме до кінця року, шанси на офіційне перемир’я теж суттєво впали, хоча й не до такого низького показника. Наразі букмекери, які ще місяць тому оцінювали його ймовірність у 78%, тепер дають лише 44%.

Довідка: Polymarket — децентралізована платформа ринків прогнозів, яка дозволяє користувачам робити ставки на результат світових подій. Використовуючи криптовалюту, користувачі купують і продають акції, щоб зробити ставку на можливість обраної ними події.

Нагадаємо, ставки на те, що Володимир Зеленський залишить пост президента України до липня 2025 року, стрімко впали. Якщо у лютому 2025 року ймовірність такого сценарію оцінювали у 26%, то зараз лише у 9%.