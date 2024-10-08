Затяжная магнитная буря бурлит уже почти неделю: когда она должна завершиться

На звезде царит активное пятно

На светиле продолжают происходить солнечные вспышки, а на Земле — держаться сильная магнитная буря. Один из взрывов вызвало пятно, в результате чего в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ), который, вероятно, является причиной затяжного шторма.

Активное солнечное пятно AR3842 вспыхнуло 7 октября, вызвав сильную солнечную вспышку класса Х2. В результате чего произошло исчезновение коротковолновой радиосвязи над США, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время они добавляют, что взрыв на звезде также вызвал СМЕ, который вылетел в космос. Однако ученые не дают прогнозов относительно будущих магнитных бурь, ведь они ожидают свежие данные из коронографов SOHO.

Магнитные бури на Земле в течение 8-13 октября

Между тем, как говорится в ресурсе Meteoagent, сейчас, 8 октября, наша планета находится в лапах сильного геомагнитного шторма в 7 баллов. Но уже в среду, 9 октября, его сила упадет до минимальной солнечной активности в 3 балла.

А в течение 9-13 октября не ожидается каких-либо сильных геомагнитных колебаний.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие погодные сюрпризы подготовила осень в начале октября в Украине.