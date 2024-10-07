На Сонці є 6 активних плям: чи вирує на Землі магнітна буря

Вчені оновили графік коливань

Сильна магнітна буря ще не покинула Землю, а світило вже готується до нових викидів корональної маси (СМЕ). Є висока ймовірність того, що вже у понеділок, 7 жовтня, відбудеться один з них.

Наразі на Сонці існує 6 сонячних плям з нестабільними магнітними полями, які містять енергію для сонячних спалахів, спрямованих на Землю. Наша планета знаходиться в "зоні прицілу" зірки, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас астросиноптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень NOAA оцінюють 75% ймовірність спалахів класу М і 30% — спалахів X 7 жовтня.

Варто нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Магнітні бурі на Землі протягом 7 жовтня

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, наразі, 7 жовтня, наша планета знаходиться у лапах сильного геомагнітного шторму в 7 балів. Вже наступного дня, 8 жовтня, очікується зменшення його сили до 4 балів.

Протягом 9-13 жовтня прогнозується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні протягом 7 жовтня. Місцями температура підвищиться до +28 градусів.