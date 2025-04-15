"Боруссія" Д — "Барселона": букмекери винесли вирок німцям у Лізі чемпіонів

Фахівці не вірять у дортмундський клуб

У вівторок, 15 квітня, у Дортмунді (Німеччина) визначиться перший півфіналіст Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — "Барселона".

На думку букмекерів, каталонський суперклуб є беззаперечним фаворитом і у другій зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці впевнені, що до наступного раунду ЛЧ вийде саме "Барселона". Крім того, аналітики вважають, що каталонці, ймовірно, переможуть у Німеччині. Імовірність успіху Блаугранас у гостьовій зустрічі – 51%, а дортмундців – лише 26%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Боруссія" Д — "Барселона":

Favbet: (перемога "Боруссії" Д 3,75 — нічия 4,15 — перемога "Барселони" 1,88)

William Hill: (3,80 — 4,00 — 1,85)

Bwin: (3,70 — 4,10 — 1,83)

Матч "Боруссія" Д — "Барселона" пройде в Дортмунді "BVB-Штадіоні". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру у прямому етері в Україні.

Нагадаємо, "Барселона" зайняла друге місце на етапі ліги в ЛЧ, "Боруссія" Д стала 10-ю, через що дортмундцям довелося грати у стиковому раунді. Там німецький клуб здолав "Спортінг". У 1/8 ЛЧ Джмелі вибили "Лілль", а Синьо-гранатові — "Бенфіку".

Раніше повідомлялося, що у першій грі "Барселона" розгромила "Боруссію" Д з рахунком 4:0. За підсумками жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів переможець цього чвертьфіналу у півфіналі зіграє з переможцем протистояння "Баварії" та "Інтера".