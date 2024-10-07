Кільком областям пощастить більше: на яку погоду чекати 8 жовтня
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У вівторок в Україні опадів не передбачається
Погода знову порадує українців теплою осінньою дниною. На більшій частині країни переважатиме суха, хоча і трохи похмура погода з комфортною температурою.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Допис зробила у своєму Facebook.
"Температура повітря завтра буде досить комфортною, +17… +22 градуси, на півдні до +22… +25 градусів, трохи свіжіше в північних областях, +12… +18 градусів. У Києві восьмого жовтня очікується погода без опадів із температурою повітря +16… +18 градусів", — написала синоптикиня.
Також, за її словами, у вівторок в Україні опадів не передбачається, лише найближчої ночі залишки наповнять вологою повітря, землю та дерева на Сумщині, Полтавщині та частково Харківщині.
Також Діденко поділилася у дописі цікавими фактами по горобців, яких, як стверджують екологи, останнім часом стало мало у містах, зокрема, в Києві.
"Горобець важить близько 30 грамів, а його мозок – 1 грам. Таким чином, горобець серед пернатих найбільш мозковитий. Горобці літають на швидкості 38 км/год, але переляканий горобець може розігнатися до 50 км/год. І ще — горобці бачать довкілля в рожевих відтінках", — поділилася з підписниками синоптикиня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода у столиці протягом тижня. До Києва прийшла справжня осінь.