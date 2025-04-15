Не з’являються на публіці та в соцмережах: що відомо про дітей Володимира Зеленського і де вони зараз

Дочка президента навчається в університеті, а син – у школі

Президент України Володимир Зеленський, який сильно змінився за три роки війни, не став відправляти своїх спадкоємців за кордон, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Але при цьому син і дочка глави держави з метою безпеки намагаються вести закритий спосіб життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають діти президента України та що про них відомо. Володимир Зеленський має 12-річного сина Кирила та 20-річну доньку Олександру.

Як виглядають діти Зеленського та де вони зараз

Олександра Зеленська — що відомо про дочку президента України

Олександра – перша дитина Володимира Зеленського та його дружини Олени. Вона народилася 15 червня 2004 року у Києві. Середню освіту дочка глави держави здобувала у престижній Новопечерській школі у столиці, де на той момент навчання коштувало в районі 10-12 тисяч доларів на рік.

Володимир Зеленський разом із дружиною та дочкою

Відомо, що учні цієї школи отримували підручники, планшети та форму, дизайнером якої є Лілія Пустовіт. Крім цього, у вартість входило дворазове харчування та щорічний медичний огляд. У мережі є кілька фотографій зі шкільного життя Олександри.

Олександра Зеленська у школі

У 2016 році дочка Зеленського з’явилася на шоу "Розсміши коміка", у журі якого сидів її батько. Олександра тоді забрала головний приз – 50 тисяч гривень. Але своє життя із шоубізнесом вона не захотіла пов’язувати.

Нині Олександрі 20 років і вона здобуває вищу освіту в одному з київських університетів. Дівчина обрала юридичну спеціальність. До початку повномасштабної війни дочка Володимира Зеленського вела соціальні мережі та ділилася з підписниками моментами свого життя. Але зараз, судячи з усього, з метою безпеки, перестала "світитися".

Як виглядає дочка Володимира Зеленського

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану за 2024 рік розповіла, що її дочка Олександра перебуває у стосунках з хлопцем, який родом із Маріуполя. Разом із сім’єю на початку повномасштабної війни він опинився в епіцентрі бойових дій, вони рятувалися від бомбардувань у підвалах та стали свідками вбивства сусідів російськими окупантами.

Володимир Зеленський разом із сім’єю

Олена Зеленська вирішила не розкривати ні імені, ні віку бойфренда своєї доньки, лише зазначила, що вони разом ходили на прем’єру фільму "20 днів у Маріуполі" і під час перегляду не могли стримувати сліз.

Олександра Зеленська навчається в університеті

У відкритому доступі немає їхніх спільних фотографій і невідомо, чи продовжує пара стосунки на цей момент.

Кирило Зеленський — що відомо про сина президента України

Син Олени та Володимира Зеленських з’явився на світ 21 січня 2013 року. Хлопчик також навчається у Новопечерській школі Києва. У мережі його фотографій не так вже й багато, бо батьки намагалися вберегти його від публічності.

Синові Зеленського зараз 12 років, Олександрі – 20 років

В інтерв’ю Bild за 2024 рік Володимир Зеленський розповів, що його син Кирило часто питає, коли Україна переможе у війні, але йому, як і решті українців, він не може назвати конкретних термінів.

"Ми обов’язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти й назвати дату. Чи це мій син, чи інші громадяни України – це неважливо", – підкреслив президент.

Як виглядає дочка та син Володимира Зеленського

У недавньому інтерв’ю також виданню Bild глава держави розповів, що мало бачиться зі своїм спадкоємцем, але дуже сумує за ним.

"Він прекрасний, милий хлопчик. Він сумує за мною, і я теж. І хотів би проводити більше часу зі мною", – сказав президент України.

Згідно з інформацією, за січень 2025 року, яку надав Володимир Зеленський, його діти залишаються в Україні й не виїжджали за кордон. За його словами, він радий, що вони в Україні, хоч і зі страхом спостерігає за тим, як вони швидко ростуть.

"Я дуже радий, чесно скажу, що вони в Україні. Це, по-перше, приклад іншим. Якщо дітей немає на вулицях, якщо ми не бачимо їх очей, то виникає питання, а за кого ми воюємо? Ми ж воюємо за їхні цінності, так і за свої, але насамперед – за майбутнє наших дітей", — зазначив Зеленський.

Діти Зеленського залишаються в Україні

"Телеграф" писав раніше, як виглядає батько Олени Зеленської й що про нього відомо.