Рус

Вчені знайшли на зубних щітках віруси, про які раніше нічого не було відомо

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Знайдені мікроби шкодять не людям
Знайдені мікроби шкодять не людям

Віруси потенційно можуть принести користь

Віруси надзвичайно живучі та мешкають майже усюди. Нове дослідження показало, що на зубних щітках і душових лійках живуть сотні вірусів, багато з яких навіть невідомі науці. Проте вони — особливі, ті, які вражають бактерії.

Про це пише Phys. Вчені з США вивчили мазки з 92 душових насадок та 36 зубних щіток. Вони знайшли понад 600 вірусів-бактеріофагів, тобто тих, які інфікують не людей, а бактерії. Науковці використали секвенування ДНК, щоб дослідити віруси, що живуть у тих самих зразках. Вони були вражені біорізноманіттям — не було двох однакових зразків.

Більшість вірусів, які не є шкідливими для людини, походять із зубних щіток, і багато з них раніше не були описані. Цей проєкт починався як курйоз, дослідження, що ж за мікроорганізми живуть поруч з людиною. Обрали те середовище, де є вода, якій віддають перевагу мікроби. Однак відкриття має наукову цінність, адже віруси-бактеріофаги потенційно можуть бути використані для очищення води від патогенів або лікування стійких до антибіотиків бактеріальних інфекцій. Мікобактеріофаги інфікують мікобактерії, патогенний вид, який викликає такі захворювання, як проказа, туберкульоз і хронічні легеневі інфекції.

Раніше "Телеграф" розповідав про двох морських тварин, які після травми стали єдиним цілим. Вони навіть об'єднали травну систему, щоб ділитись їжею.

Теги:
#Наука #Мікроби