Антарктида стрімко "зеленіє": вчені пояснили, чому в цьому немає нічого хорошого (фото)

Майбутнє материка може кардинально змінитись у найближчому майбутньому

Антарктида багатьом відома як континент, скований вічною мерзлотою, покритий товстим шаром снігу і заселений пінгвінами. Однак цілком імовірно, що майбутнім поколінням доведеться суттєво переглянути свої уявлення.

Виною тому глобальне потепління, через яке Антарктида швидко стає зеленою. Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому в журналі Nature Geoscience.

Вчені провели аналіз супутникових даних з 1986 по 2021 рік та порівняли площу, яка була вкрита зеленим мохом та іншими рослинами. Виявилося, що вона розрослась з 0,863 квадратного кілометра до 11,947 квадратного кілометра. Хоча дванадцять квадратних кілометрів може здатися не настільки вже й великою цифрою, але важливо врахувати, що темпи озеленення прискорилися на 33% у період з 2016 до 2021 року

"Швидкість змін у вкрай ізольованій, вразливій області викликає тривогу", — розповів автор дослідження, вчений-еколог з Ексетерського університету (Велика Британія) Томас Роланд.

Автори дослідження зазначають, що в цей час флора континенту представлена в основному мохами, проте їх життєвий цикл наситить кам’янистий ґрунт поживними речовинами, що зробить його сприятливим середовищем для деяких інвазивних холодостійких видів.

Власне, питання збільшення біорізноманіття та можливості проникнення інвазивних видів на континент найбільше турбує вчених. Річ у тому, що місцеві види змогли вижити там лише завдяки адаптації до екстремальних умов. Їх пом’якшення відкриє шлях для більш прогресивних видів, які просто витіснять ендеміків з їх ареалу і приведуть якщо не до вимирання, то до значного скорочення популяції.

Примітно, що подібна ситуація вже відбувалася в Австралії, де завезені коти призвели до повного знищення щонайменше 27 локальних видів. Крім того, через це ще близько сотні видів дрібних ссавців, птахів, плазунів та амфібій опинилися на межі зникнення.

Варто зазначити, що Антарктида не завжди була скута кригами. Близько 100 мільйонів років тому, в середині крейдяного періоду, вона була вкрита лісами, а її клімат більше нагадував субтропічний. Це робило континент хорошим місцем для життя багатьох видів динозаврів та безлічі інших видів. У промерзлу пустелю Антарктида почала перетворюватися лише близько 34 мільйонів років тому під час еоценового похолодання.

Як повідомлялося раніше, навала інвазивних видів не єдина, що загрожує ендемікам. Наприклад, у квітні на континенті виявили небезпечну форму грипу, яка може бути небезпечною для місцевих птахів.