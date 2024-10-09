Укр

Ученые обнаружили на зубных щетках вирусы, о которых раньше ничего не было известно

Автор
Галина Михайлова
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Найденные микробы вредят не людям
Найденные микробы вредят не людям

Вирусы потенциально могут принести пользу

Вирусы очень живучи и живут почти всюду. Новое исследование показало, что на зубных щетках и душевых воронках обитают сотни вирусов, многие из которых даже неизвестны науке. Однако они — особенные, поражающие бактерии.

Об этом пишет Phys. Ученые из США изучили мазки из 92 душевых насадок и 36 зубных щеток. Они нашли более 600 вирусов-бактериофагов, то есть инфицирующих не людей, а бактерии. Ученые использовали секвенирование ДНК, чтобы исследовать вирусы, живущие в тех же образцах. Они были поражены биоразнообразием — не было двух одинаковых образцов.

Большинство вирусов, не вредных для человека, происходят из зубных щеток, и многие из них ранее не были описаны. Этот проект начинался как курьез, исследование, что же за микроорганизмы живут рядом с человеком. Выбрали ту среду, где есть вода, которую предпочитают микробы. Однако открытие имеет научную ценность, ведь вирусы-бактериофаги могут быть использованы для очистки воды от патогенов или лечения устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций. Микобактериофаги инфицируют микобактерии, патогенный вид, вызывающий такие заболевания, как проказа, туберкулез и хронические легочные инфекции.

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