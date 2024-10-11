Сила магнитной бури выросла до максимальной: прогноз на выходные

Эта неделя на графике почти полностью "красная"

Сильная магнитная буря выросла с 8 до максимальных 9 баллов мощности и, вероятно, будет бурлить до конца текущей недели. Она была вызвана выбросом корональной массы 10 октября, вылетевшим из Солнца.

Теперь ее мощность колеблется в пределах сильных G3-G4 баллов. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Полярные сияния появились почти в каждом штате США, вплоть до Алабамы, Миссисипи, Техаса и южной Калифорнии. Световое шоу еще продолжается, поэтому если там, где вы живете, темно, отойдите от городских огней и посмотрите", — сказали астросиноптики.

Магнитные бури на Земле в течение 11 октября

Одновременно, как говорится в ресурсе Meteoagent, на 11 октября на Земле бушует сильная магнитная буря в 9 баллов. На следующий день, 12 октября, ее сила упадет до 5 баллов. А уже в воскресенье, 13 октября, ожидается средний геомагнитный шторм в 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине закончится бабье лето и ворвутся дожди. Местами температура воздуха может прогреться до 13 градусов тепла.