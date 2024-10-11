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Літо прощається з українцями: якою буде погода в Україні на вихідних

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Осінь
Осінь. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Варто мати при собі парасольку

Цьогоріч осінь дивувала українців тривалим майже літним теплом. Проте вже на наступних вихідних в Україну прийде помітне похолодання.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 12-13 жовтня у більшості регіонів України повітря прогріватиметься не вище 13-17 °C. А у деяких областях пройдуть дощі.

Захід України

В суботу, 12 жовтня, в західних областях буде хмарно з проясненням. Температура повітря буде коливатись від +11 до +15 °C. Також очікується вітер з поривами до 10 м/с.

У неділю, 13 жовтня, на заході також буде хмарно з проясненням, подекуди можливі незначні опади. Темпера буде +13-16 °C. Знову дошкулятиме вітер 5-10 м/с.

Північ України

В суботу, 12 жовтня, у північних областях температура повітря коливатиметься від +11 до +13 °C. Очікується значний дощ. Пориви вітру можуть сягати до 7-13 м/с.

У неділю, 13 жовтня, на півночі буде хмарно, пройде дощ. Температура повітря коливатиметься від +9 до +13 °C. Також очікується вітер з поривами до 12 м/с.

Схід України

В суботу, 12 жовтня, у східних областях очікується мінлива хмарність, на Сумщині та Полтавщині можливий невеликий дощ. Температура повітря буде коливатись від +18 до +22 °C. Пориви вітру можуть сягати до 12 м/с.

У неділю, 13 жовтня, на сході буде хмарно, місцями можливі дощі. Також помітно похолодає до +9-12 °C. Знову дошкулятиме вітер 7-12 м/с.

Південь України

В суботу, 12 жовтня, у південних областях очікуються дощі, місцями значні. Температура повітря буде коливатись від +16 до +22 °C. Також очікується вітер з поривами до 12 м/с.

У неділю, 13 жовтня, на півдні буде хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. Температура повітря впаде до +12-17 °C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україну йдуть похолодання, заморозки та мокрий сніг. Холодний фронт увірветься до України ще до кінця поточного тижня.

Теги:
#Погода #Укргідрометцентр #Прогноз погоди