Відчутне похолодання накриє Україну: де очікувати негоду 11 жовтня

Синоптикиня розповіла про погоду в Україні у п'ятницю

Після кількох теплих днів погода в Україні знову зіпсується. В п'ятницю, 11 жовтня, синоптики прогнозують різке погіршення погодних умов.

На територію нашої країни насунеться атмосферний фронт, який принесе дощі та похолодання. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Захід України

Похолодання розпочнеться саме із західних областей. Тут температура повітря знизиться до +12…+16 градусів. На Буковині та Хмельниччині буде трохи тепліше – до +19 градусів. Очікуються дощі, які поступово поширюватимуться на інші регіони.

Карта дощів в України за даними Ventusky

Північ та центр

До вечора п'ятниці дощі дістануться Житомирщини, Вінниччини, Київщини і навіть заходу Черкащини. На півночі температура повітря становитиме +19…+21 градус. У центральних областях буде тепліше – до +20…+25 градусів.

Південь та схід

Південь та східні регіони України поки що залишатимуться в зоні сухої погоди. Тут буде найтепліше – до +20…+25 градусів на півдні та +20…+23 градуси на сході.

Погода у Києві

У Києві 11 жовтня протягом більшої частини доби буде сухо. Проте ввечері очікується прихід холодного дощового фронту. Спочатку пройдуть невеликі дощі, але в суботу, 12 жовтня, вони посиляться. Температура повітря в столиці України у п'ятницю становитиме від +13 вночі до +21 градус вдень.

Погода в Україні 11 жовтня за даними Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що цей атмосферний фронт – лише початок зміни погоди. Вже в неділю похолодання охопить всю територію країни. Температура повітря знизиться на кілька градусів у всіх регіонах.

Попри погіршення погоди, синоптики запевняють, що це типове явище для середини осені. Такі коливання температури та прихід атмосферних фронтів – звичайна річ для жовтня в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україну йдуть похолодання, заморозки та мокрий сніг. Холодний фронт увірветься до України ще до кінця поточного тижня.