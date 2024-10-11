Затяжна магнітна буря збільшила свою силу до 8 балів: прогноз на кінець тижня

Послаблення не прогнозується

Магнітна буря, яка тримається на Землі вже понад 7 днів, посилиться наприкінці поточного робочого тижня. Це відбудеться внаслідок викиду корональної маси (СМЕ).

Сильні (класу G4) геомагнітні бурі можливі 10 і 11 жовтня, коли очікується, що потужний CME вразить магнітне поле нашої планети. Про це інформують вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather.

Згідно з моделями NOAA і Обсерваторії сонячної динаміки NASA, CME вдарить нашу планету ввечері 10 жовтня. Удар може спровокувати до 12 годин сильного шторму з полярними сяйвами, видимими неозброєним оком у багатьох штатах США та європейських країнах.

Магнітні бурі на Землі протягом 10-13 жовтня

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, наразі, 10 жовтня, на Землі вирує сильна магнітна буря в 8 балів, яка протримається й 11 жовтня. Вже у суботу, 12 жовтня, її сила зменшиться до 5 балів.

В останній день цього тижня,13 жовтня, не очікується будь-яких збурень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні прогнозується бабине літо в цьому році.