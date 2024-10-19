Синоптики ще погіршили прогноз, яких "сюрпризів" українцям чекати від погоди
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Проте на наступному тижні потеплішає
Українські синоптики уточнили прогноз погоди на неділю, 20 жовтня. Окрім сильних заморозків, деякі регіони накриє туман.
За повідомленням Українського гідрометцентру, вночі та вранці 20 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 метрів. Явищу надано І рівень небезпечності, жовтий.
І рівень небезпечності, жовтий, означає, що погодні умови є потенційно небезпечними для населення та інфраструктури. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Також в ніч на 20 жовтня у західних, північних, центральних областях у повітрі очікуються сильні заморозки 0-5 градусів. Через це у зазначених областях оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
ІІ рівень небезпечності, помаранчевий, означає, що погодні умови є небезпечними та можуть нести реальну загрозу. Рекомендується проявляти максимальну обережність.
Натомість в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях заморозки 0-3 градуси будуть на поверхні ґрунту. Рівень небезпечності — І, жовтий.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні потепліє після цього похолодання. Суттєве підвищення температури прогнозується з 22 жовтня.