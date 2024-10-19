Синоптики ще погіршили прогноз, яких "сюрпризів" українцям чекати від погоди

Проте на наступному тижні потеплішає

Українські синоптики уточнили прогноз погоди на неділю, 20 жовтня. Окрім сильних заморозків, деякі регіони накриє туман.

За повідомленням Українського гідрометцентру, вночі та вранці 20 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 метрів. Явищу надано І рівень небезпечності, жовтий.

І рівень небезпечності, жовтий, означає, що погодні умови є потенційно небезпечними для населення та інфраструктури. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Також в ніч на 20 жовтня у західних, північних, центральних областях у повітрі очікуються сильні заморозки 0-5 градусів. Через це у зазначених областях оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

ІІ рівень небезпечності, помаранчевий, означає, що погодні умови є небезпечними та можуть нести реальну загрозу. Рекомендується проявляти максимальну обережність.

Натомість в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях заморозки 0-3 градуси будуть на поверхні ґрунту. Рівень небезпечності — І, жовтий.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні потепліє після цього похолодання. Суттєве підвищення температури прогнозується з 22 жовтня.