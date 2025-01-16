Путін призиває росіян, які перебувають у запасі

З цієї нагоди був виданий спеціальний указ

У четвер, 16 січня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов російських громадян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2025 році. Відповідний указ було розміщено на офіційному інтернет-порталі, він уже набув чинності.

Подібні військові збори для росіян, які перебувають у запасі, проводяться регулярно. Їхня мета — поліпшення професійних навичок і знань військовослужбовців.

"Уряду Росії та органам виконавчої влади суб'єктів доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних із закликом громадян, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів і з проведенням зборів", — ідеться в повідомленні.

Такі збори є плановим заходом з удосконалення бойового вишколу резервістів. Участь у них, як правило, беруть ті, хто має затребувані в армії спеціальності, а також ті, хто був звільнений від військової служби або отримав відстрочку.

Усім запасникам розішлють повістки і вони будуть зобов'язані з'явитися на збори в зазначений час і місце.

Нагадаємо, в середині вересня 2024 року Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил Росії ще на 180 тисяч осіб (до 2389130 осіб, у тому числі 1500000 військовослужбовців).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що керівництво Міністерства оборони Росії тисне на президента РФ Володимира Путіна у питанні оголошення нової хвилі мобілізації. На їхню думку, це дозволить компенсувати втрати російської армії в Україні та наростити кількість військ.