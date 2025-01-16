У Вінниці водій Mercedes наїхав на двох дівчат: фото та деталі ДТП

Винуватцем ДТП виявився 22-річний водій автомобіля Mercedes

У четвер, 16 січня, у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода з вини водія автомобіля Mercedes. В результаті дві дівчини опинилися у лікарні.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Вінницькій області. ДТП сталося близько 16.20 на вулиці Театральна. 22-річний водій автомобіля Mercedes скоїв наїзд на двох дівчат, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Обидві дівчата, яким по 19 років, були доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Водночас мешканець Вінниці Віталій Дужак опублікував у Facebook дані про цей автомобіль. Це Mercedes-Benz GLE 53 AMG 2020 випуску білого кольору, реєстраційний номер — НЕ0001II. Машина заправляється бензином чи електрикою. Вартість машини складає 98 000 доларів, що у переказі на гривні становить 4 179 700.

Вартість оформлення номерних знаків становила 115 200 гривень. Машину було зареєстровано у Казанківському районі Миколаївської області на юридичну особу.

Також Дужак повідомив, що винуватцем ДТП, ймовірно, є родич підприємця Армена Аветісяна, одного з бенефіціарів компанії ТОВ "ПЛАЙ ЛТД". На цю компанію зареєстровано цей автомобіль.

Аветісян є засновником 8 юридичних осіб, серед яких Тульчинський асфальтобетонний завод із реєстрацією у місті Тульчин Вінницької області.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 14 січня трагічна автокатастрофа сталася на трасі Дніпро-Кривий Ріг поблизу Софіївки. Внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули троє людей – жінка та двоє чоловіків.