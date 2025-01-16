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Військовий ТЦК б’є цивільного? Юрист пояснив, чиї свідчення прийме суд

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Колаж "Телеграфу"

Представник ТЦК не має права чіплятись до громадян, але реальність геть інша

Відповідно до статті 17 Конституції, ЗСУ та інші військові формування заборонено застосовувати для обмеження прав і свобод громадян України. Тому якщо військовослужбовець ТЦК порушує закон і чинить насильство над цивільними громадянами, такі дії слід фіксувати документально.

Про це "Телеграфу" розповів відомий адвокат Ростислав Кравець. Він пояснив, що такі докази можна пред’являти в суді.

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— Якщо [поряд] є поліцейський, я завжди всім раджу: коли вас зупиняють, обов'язково попросіть поліцейського увімкнути бодікамеру. І вам тоді нема сенсу комусь доводити чи маєте ви право когось знімати, чи не маєте. Він записує на бодікамеру, а потім адвокат завжди може витребувати цей запис з бодікамери поліцейського, — каже юрист.

Він пояснює, що представник ТЦК взагалі не має права чіплятись чи торкатись громадян.

— Пам’ятаєте у Вишгороді ганебну ситуацію з газом, коли задували (в грудні 2024 правоохоронці та ТЦК намагалися "викурити" водія з автівки за допомогою перцевого балончика. — Ред.). Прізвище особи, яка була в машині, всі знали на наступний день, тому що Національна поліція повідомила на всю країну. А де прізвища представників ТЦК і Національної поліції, які цим займалися? Чому ні? З фотокартками. Чому це не зробити? – запитує адвокат

За його словами, якщо підійти до військового і почати його фото— чи відеозйомку – це буде незаконно.

— А якщо вас починають бити, ніхто на вас не звертає увагу, звичайно, вам потрібні якісь докази того, що це відбулось. А далі вже нехай суд оцінює мали ви право це робити, чи не мали, — каже Ростислав Кравець.

Він підтвердив, що в суді такі відео враховують як докази.

– В КУпАПі прямо зазначено, що суд для безпосереднього дослідження використовує будь-яку інформацію, яка є в наявності. В тому числі, і ці відео. І буде видно, чи особа дійсно належним чином себе поводила, чи її провокували, чи перевищували свої повноваження щодо неї. Суд це може врахувати, але виключно на внутрішнє переконання судді, — підсумував відомий юрист.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Сумському ТЦК чоловіка побили до смерті, однак суд відпустив підозрюваного військовослужбовця.

Теги:
#Поліція #Суд #Побиття #Ростислав Кравець #ТЦК