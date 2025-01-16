Військовий ТЦК б’є цивільного? Юрист пояснив, чиї свідчення прийме суд

Представник ТЦК не має права чіплятись до громадян, але реальність геть інша

Відповідно до статті 17 Конституції, ЗСУ та інші військові формування заборонено застосовувати для обмеження прав і свобод громадян України. Тому якщо військовослужбовець ТЦК порушує закон і чинить насильство над цивільними громадянами, такі дії слід фіксувати документально.

Про це "Телеграфу" розповів відомий адвокат Ростислав Кравець. Він пояснив, що такі докази можна пред’являти в суді.

Більше читайте у публікації: "Адвокат диявола" з TikTok: Ростислав Кравець про "бусифікацію", оновлення даних і прохання допомогти "відкосити", ч. І".

— Якщо [поряд] є поліцейський, я завжди всім раджу: коли вас зупиняють, обов'язково попросіть поліцейського увімкнути бодікамеру. І вам тоді нема сенсу комусь доводити чи маєте ви право когось знімати, чи не маєте. Він записує на бодікамеру, а потім адвокат завжди може витребувати цей запис з бодікамери поліцейського, — каже юрист.

Він пояснює, що представник ТЦК взагалі не має права чіплятись чи торкатись громадян.

— Пам’ятаєте у Вишгороді ганебну ситуацію з газом, коли задували (в грудні 2024 правоохоронці та ТЦК намагалися "викурити" водія з автівки за допомогою перцевого балончика. — Ред.). Прізвище особи, яка була в машині, всі знали на наступний день, тому що Національна поліція повідомила на всю країну. А де прізвища представників ТЦК і Національної поліції, які цим займалися? Чому ні? З фотокартками. Чому це не зробити? – запитує адвокат

За його словами, якщо підійти до військового і почати його фото— чи відеозйомку – це буде незаконно.

— А якщо вас починають бити, ніхто на вас не звертає увагу, звичайно, вам потрібні якісь докази того, що це відбулось. А далі вже нехай суд оцінює мали ви право це робити, чи не мали, — каже Ростислав Кравець.

Він підтвердив, що в суді такі відео враховують як докази.

– В КУпАПі прямо зазначено, що суд для безпосереднього дослідження використовує будь-яку інформацію, яка є в наявності. В тому числі, і ці відео. І буде видно, чи особа дійсно належним чином себе поводила, чи її провокували, чи перевищували свої повноваження щодо неї. Суд це може врахувати, але виключно на внутрішнє переконання судді, — підсумував відомий юрист.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Сумському ТЦК чоловіка побили до смерті, однак суд відпустив підозрюваного військовослужбовця.