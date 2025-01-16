Перевірте гаманець. За монету 50 копійок можна отримати більше 15 тис грн

Іноді подібні монети можуть коштувати купу грошей

В Україні монети, випущені в перші роки Незалежності, часто стають цінним надбанням для колекціонерів. Деякі монети можуть коштувати в кілька разів вище свого номіналу.

Одним з екземплярів є монета номіналом у 50 копійок випуску 1992 року. Її можна побачити на майданчику з продажу антикваріату та колекційних речей Violity.

Ця монета була зроблена з латуні. Коштує вона 16 503 гривень. Торги триватимуть до 19 січня поточного року.

Раніше "Телеграф" писав, що Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет із "копійки" на історично правильний "крок". Українці бурхливо відреагували на можливе нововведення.