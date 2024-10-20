Погода несе приємний сюрприз українцям: на що чекати 21 жовтня

Синоптики озвучили прогноз погоди на 21 жовтня

З початком нового робочого тижня в Україні розпочнеться невелике потепління. Мінусова температура вночі тимчасово піде, а вдень стовпчики термометрів піднімуться вище на кілька градусів.

Такий прогноз було опубліковано на сайті "Укргідрометцентру". Синоптики повідомляють, що 21 жовтня опадів не передбачається в жодній області. Погода буде хмарною.

Так, у центральній частині країни вдень очікується до +14...+15 градусів. А вночі температура повітря буде на рівні +1…3 градусів.

У північних областях удень також до +14 градусів. Вночі можливе пониження температури до 0 або +2.

У західній частині вдень температура повітря буде на рівні +13..+16 градусів, а вночі в частині областей — 0, +2, а в деяких — +1.. +3.

На півдні цього дня також буде тепліше, ніж на день раніше. Стовпчики термометрів покажуть до +15 градусів. До ночі температура впаде до +3...+6 градусів.

У східних областях очікується до +12...+13 градусів вдень, а вночі — до +7.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, на яку погоду українцям чекати до кінця жовтня і яка середня температура повітря очікується цього місяця.