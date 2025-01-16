Глава Київського метрополітену живе у матері? Що відомо про його майно

Як з’ясувалося, власної квартири у Виговського немає

Після гучного корупційного скандалу та отримання підозри екс-глава Київського метрополітену Віктор Брагінський зник з України. Правоохоронці встановили, що він отримав фейковий висновок військово-лікарської комісії про невиліковну хворобу для виїзду з країни.

"Телеграф" вирішив вивчити декларацію Віктора Виговського, який очолює столичну підземку зараз.

Примітно, що згідно з електронним документом Виговський не має квартири як у Києві, так і деінде. На його дружину Тетяну оформлено будинок на 71 квадрат у селі Мархалівка Фастівського району.

Проте Виговський та його родина користуються столичною квартирою його матері – пенсіонерки з Коростеня, купленою у 2020 році. Квартира має площу 126 квадратів і можна припустити, що коштує не одну сотню доларів.

Окрім цього, старенька має паркомісце площею майже 20 кв.м, яким також користується син Віктор.

Нагадаємо, раніше увагу журналістів, а потім і правоохоронців привернув той факт, що родичі, зокрема мама-пенсіонерка Віктора Брагінського, заступником якого був Виговський, купує дорогі квартири.

Також ми писали, що виконувача обов’язків начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Виговського відправили під цілодобовий домашній арешт. Його підозрювали у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".