Військові ТЦК в масках. Наскільки законно закривати обличчя

Представники терцентрів комплектування можуть маніпулювати законодавством, каже Ростислав Кравець

На деяких викладених у мережі відео можна бачити, що представники терцентрів комплектування (ТЦК) і соцпідтримки під час заходів із інформування громадян про мобілізацію закривають обличчя масками, балаклавами, шарфами тощо. Іноді так вони приховують порушення закону, про яке не всі знають.

Про це "Телеграфу" розповів відомий адвокат Ростислав Кравець. Він пояснив, у чому проблема.

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— Насправді воно (приховування облич. — Ред.) не регламентується, але я вважаю, що це порушення. Якщо особа вважає, що вона все робить правильно, перебуваючи на службі… Тут же є і певні маніпулювання. Це представник ТЦК, чи це представник роти охорони ТЦК? — каже юрист

За його словами, це принципово різні речі.

— В прес-службі Міністерства оборони розповідали, що в ТЦК нема військових, всього 30 тисяч осіб на всю Україну там працює і 90% це цивільні особи. А це тоді хто у військовій формі ходить? — питає адвокат?

Він нагадав, що безпідставне носіння військової форми — це адміністративне правопорушення.

— Тому якщо це представник ТЦК, то це одна ситуація. Якщо це представник роти охорони ТЦК, то на якій підставі він там знаходиться? На якій підставі у нього зброя на руках? Це рота, яка повинна охороняти ТЦК. Що вона робить в бусі в центрі міста чи на блокпості? Питання. Але на це ніхто не звертає уваги. На жаль, — шкодує Ростислав Кравець.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чиї свідчення прийме суд, якщо військовий ТЦК б’є цивільного.