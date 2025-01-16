Законопроєкт про медіа наробив галасу. Які насправді коментарі треба видаляти

Медіаюристка розповіла, що чого насправді вимагають українські закони

Медіа насправді не повинні будуть видаляти негативні коментарі про чиновників від своїх читачів відповідно до ухваленого 14 січня законопроєкту №11321. Медіаюристка та виконавча директорка ГО "Інститут розвитку регіональної преси" Людмила Панкратова у розмові з "Телеграфом" заперечила неправдиву інформацію, яку поширили деякі українські медіа.

"Негативні" коментарі у законі взагалі не згадуються. Мова про старі вимоги, які існують з моменту прийняття закону "Про медіа", який набрав чинності 31 березня 2023 року. Це вимоги щодо непоширення фейків, брехні, пропаганди РФ, пропаганди вживання наркотиків, жорстокого поводження з тваринами та інших цілком логічних обмежень та заборон.

Саме тому ми вирішили нагадати норми "Закону про медіа", які діють вже тривалий час.

Що змінилося насправді

Норма про те, що на медіа можна було поскаржитися через контент певного типу, існувала вже давно. Відмінність законопроєкту №11321 лише у деталях щодо умов та строків видалення цього контенту, які звільняють медіа від відповідальності.

Було: на ЗМІ можна було подати до суду або звернутися зі скаргою до Нацради за поширення неправдивої інформації, якщо читач під матеріалом написав коментар відповідного змісту.

Стане: ЗМІ може або видалити такий коментар впродовж 3 днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді.

Пункт про коментарі стосується не всіх. Пояснення юриста

Людмила Панкратова пояснює, що момент із коментарями стосується лише онлайн-медіа, у яких на сайті під статтями та новинами увімкнена опція коментування.

"Тобто про що іде мова? У вас є онлайн-сайт, онлайн-медіа. Ви — суб’єкт у сфері онлайн-медіа. У вас є розділ, який називається "Коментарі". Туди заходять люди і щось коментують. Так от мова йде саме про ці коментарі, які порушують статті 36, 42 та 119 закону "Про медіа", — розповідає юристка.

Тобто, у цьому ж пункті 4. ст 117 Закону "Про медіа" згадуються три статті цього закону (36, 42 та 119) — саме у них і викладений повний перелік забороненого контенту.

"Ви як онлайн-медіа маєте можливість, щоб вам користувачі залишали коментарі. Що ви зобов'язані зробити, якщо на них надійшла скарга? Нацрада подає припис, тобто вже хтось поскаржився, мовляв, у вас є коментар, який порушує норми. Ви маєте протягом 3 днів їх видалити, обмежити доступ до такої інформації. І тоді ви не будете відповідати", — пояснює Панкратова.

Таким чином норма не змінилася, пояснює медіаюристка, вона і так була від початку прийняття закону "Про медіа". Ніхто не зобов’язаний видаляти негативну інформацію. Потрібно обов’язково модерувати коментарі, бо поширення певної інформації зі статей 36, 42, 119, заборонене.

Щодо видалення негативних коментарів про особу — це також неправда. Адже подібна норма, що негативна інформація вважається недостовірною, була скасована у 2014 році. Вона існувала у ч. 3 статті 277.

Які саме коментарі треба видалити

За словами Панкратової, закон "Про медіа" детально прописує, які саме коментарі підпадають під статус контенту із забороненим статусом. Отже, мова йде про такі користувацькі ремарки:

Перелік забороненого контенту у статті 36 ("Обмеження щодо змісту інформації").

Заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, розв’язування або ведення агресивної війни або воєнного конфлікту, порушення територіальної цілісності України, ліквідації незалежності України, інформацію, яка виправдовує чи пропагує такі дії; Висловлювання, що розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб, чи груп осіб за ознакою етнічного, чи соціального походження, громадянства, національності, раси, релігії та вірувань, віку, статі, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності, інвалідності; Висловлювання, що підбурюють до дискримінації чи утисків стосовно окремих осіб чи груп осіб за ознакою етнічного чи соціального походження, громадянства, національності, раси, релігії та вірувань, віку, статі, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності, інвалідності або за іншими ознаками; Пропаганда або заклики до тероризму та терористичних актів, інформацію, що виправдовує чи схвалює такі дії; Фільми, розповсюдження та демонстрування яких заборонено відповідно до Закону України "Про кінематографію"; Порнографію та матеріали, що заохочують сексуальну експлуатацію та насильство над дітьми, демонструють статеві відносини дітей, використовують образ дітей (візуальний запис образу дітей) у видовищних заходах сексуального чи еротичного характеру; Пропаганда вживання наркотиків та психотропних речовин; Пропаганда жорстокого поводження з тваринами; Інструкція або поради щодо виготовлення, придбання або використання вибухових, наркотичних чи психотропних речовин; Інформація, що заперечує або виправдовує злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, нацистського тоталітарного режиму. Не можна показувати символіку комуністичного або нацистського тоталітарного режиму, крім випадків засудження цих режимів; Пропаганда російського тоталітарного режиму, збройної агресії РФ як держави-терориста проти України. Символіка воєнного вторгнення російського тоталітарного режиму, крім випадків, передбачених Законом України "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну"; Інформація, що принижує або зневажає державну мову; Інформація, що заперечує або ставить під сумнів існування українського народу (нації) та/або української державності та/або української мови.

Коментарі, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному або моральному розвитку дітей (Стаття 42. "Захист дітей").

Зокрема:

Надмірне зосередження уваги на насильстві (поширення висловлювань або зображень насильства, які не є обґрунтованими або є надмірними в контексті публікації); Позитивна оцінка самоушкодження (нанесення, заподіяння самому собі каліцтва або вчинення самогубства, підбурювання до цього, надмірна деталізація самогубства); Показ жорстокого поводження з тваринами, методів умертвіння тварин, демонстрація великим планом такої, що вмирає, або жорстоко понівеченої тварини, крім випадків, якщо така демонстрація необхідна для популяризації гуманного ставлення до тварин, за умови попередження глядачів про сцени жорстокості; Позитивна оцінка вандалізму; Позитивна оцінка злочину або ідеалізація злочинця, надмірно деталізовані моделювання злочинів та/або демонстрація дій, відтворення яких дітьми може бути небезпечним для їхнього здоров’я і життя; Позитивна оцінка залежності від наркотичних, токсичних, психотропних речовин, тютюну чи алкоголю, а також від інших речовин, які використовуються або можуть використовуватися з метою одурманення, заохочення їх вживання, виробництва, розповсюдження чи придбання, крім творів мистецтва; Нецензурні висловлювання, слова, непристойні жести, крім випадків використання у творах мистецтва або відтворення у повідомленнях про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації; Заклики грати в азартні ігри; Демонстрація великим планом тіла померлої людини (чи такої, що вмирає, або жорстоко понівеченої людини, крім випадків, якщо така демонстрація необхідна для ідентифікації особи, за умови попередження глядачів про сцени жорстокості).

Або ж відповідно, до п. 6 ст. 42, перед самим коментарем сайту треба забезпечити попередження про потенційну шкідливість такої інформації для дітей.

Коментарі щодо висвітлення війни такого типу (регулює стаття 119 "Обмеження щодо змісту інформації у медіа, пов’язані зі збройною агресією"):

інформацію про збройну агресію проти України як внутрішній конфлікт, громадянський конфлікт чи громадянську війну, якщо наслідком цього є розпалювання ворожнечі чи ненависті або заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи порушення територіальної цілісності; недостовірні матеріали щодо збройної агресії та діянь держави-агресора, її посадовців та організацій у разі, якщо наслідком є розпалювання ворожнечі чи ненависті або заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи порушення територіальної цілісності; програми та матеріали за участі персон, внесених до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці; музику, відеограми, кліпи, розповсюдження яких заборонено відповідно до частини другої ст. 15 Закону "Про культуру" (тобто виготовлені після 1991 року росіянами, що не засудили збройну агресію).

Також раніше "Телеграф" писав, що "1+1" видав в ефірі пісню російського співака. Чи порушує це закон.