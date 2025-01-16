Вихід чи проблема? Як командири вирішують питання служби "відмовників" з релігійних переконань

В Україні не вирішено питання альтернативної військової служби, каже Ростислав Кравець

В Україні виносять багато судових вироків, пов’язаних із відмовою від мобілізації за релігійними переконаннями. Однак деякі командири, у частини яких потрапляють такі "відмовники", знаходять спосіб толерантно поставитися до їхньої позиції, не порушуючи законодавство.

Про це "Телеграфу" розповів відомий адвокат Ростислав Кравець. Він пояснив, чому із влаштуванням у військові частини таких осіб виникають ускладнення.

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— Всі вироки (із реальними строками ув’язнення. — Ред.) пов'язані з визнанням вини, — каже юрист. — Тобто особа визнає, що ухилялася від військової служби, не ходила за повістками, не хоче служити за тими чи іншими переконаннями. Багато таких вироків за релігійними переконаннями, і, наскільки мені відомо, є вже декілька звернень до Європейського суду з прав людини.

За його словами, є висновки ООН і Ради Європи, що в Україні досі не вирішено питання альтернативної військової служби для осіб, які за переконаннями совісті не можуть брати до рук зброї.

— Це потрібно вирішити, тому що і в частинах не знають, що робити з такими людьми, — каже адвокат. — В ТЦК поставили собі "галочку", що вони когось мобілізували, людину привозять, а вона відмовляється від прийняття присяги, відмовляється одягати військову форму. Що з нею робити? Тримати і годувати? А навіщо? Притягати до відповідальності? Ну така собі історія.

Вона прямо говорить, що давайте я буду робити інші речі, але це я не можу робити, тому що релігія не дозволяє. Що з нею робити? Вбити її за це?

В деяких частинах більш-менш командири знаходять можливості і оформлюють цих осіб помічниками військових капеланів. Однак там також є дуже велика проблема, адже у нас велика кількість релігій, — додав Ростислав Кравець.

Раніше "Телеграф" писав, що на Хмельниччині чоловік став "свідком Єгови", щоб не йти до ЗСУ. Суд визнав його винним за ст.336 КК України і засудив до 3 років позбавлення волі.