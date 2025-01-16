Стрільцям – хвиля натхнення, Близнюкам – старі проблеми: гороскоп Таро на 17 січня 2025 року

День вимагає обережності у фінансових та особистих питаннях

У п’ятницю одні постануть перед труднощами та внутрішніми конфліктами, іншим доля надасть шанси для реалізації своїх цілей. У центрі уваги цього дня — зміни, ухвалення важливих рішень та взаємодії з оточуючими. У багатьох знаків Зодіаку буде можливість показати себе з нового боку, але для цього буде потрібен розумний підхід і готовність до несподіванок.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 17 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує успіх у справах та роботі. Покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Телець — перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального щастя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Близнюки — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що попереду у вас нові битви, — можливо, повернення старих проблем або справ, з якими Ви розпрощалися, може знадобитися нарешті прийняти якесь важливе рішення, щоб вирішити ситуацію.

Рак — перевернута Смерть

Нехай вас не лякає назва карти та її положення. У цьому випадку вона означає, що Ви, швидше за все, будете чинити опір змінам, які неминучі. Також у цей день можливі незначні втрати чи дрібні неприємності, але у глобальному плані це нічого не змінить. Карта радить не чинити опір неминучому. Тоді Вам вдасться вийти на новий рівень.

Лев — перевернута Дев’ятка мечів

Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія та віра допоможуть Вам оговтатися від випробувань, а поки запасіться терпінням.

Діва — перевернутий Лицар кубків

У цьому положенні карта попереджає про небезпечні ілюзії та скасовані плани, труднощі в налагодженні контактів. Досягти бажаного буде складно, Ви можете бути емоційно нестабільні та схильні тікати від реальності.

Терези — Лицар мечів

Ця карта попереджає про несподівані, раптові події та можливо про конфлікт. В той самий час, якщо ви будете готові, діяти рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах цього тижня.

Скорпіон — перевернена Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але потім розчарувалися у справі та втратили бажання рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Стрілець — Зірка

Як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Навіть якщо ніколи раніше не куштували, займіться медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід зі складної ситуації.

Козоріг — перевернена Двійка кубків

В стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок. Постарайтеся, щоб засудження і ненависть не затьмарили теплі почуття до близьких.

Водолій — перевернута Королева кубків

На жаль, ця королева попереджає, що у вас буде поганий настрій та депресивний стан, буде схильність відмовитися від проблем та світу в цілому. "Заземліться", робіть щось руками та намагайтеся не заглиблюватись у погані думки.

Риби — Король кубків

Це напрочуд хороша карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що сьогодні Ви зустрінете когось особливого.